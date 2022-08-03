Мамма MIA! (фильм, 2008) смотреть онлайн

Яркая музыкальная комедия Филлиды Ллойд «Мамма MIA!» — фильм 2008 года, созданный по мотивам одноименного мюзикла и песен легендарной группы ABBA. Это солнечная и жизнерадостная история, действие которой разворачивается на живописном острове Калокаири.



Двадцатилетняя Софи готовится к свадьбе и мечтает, чтобы к алтарю ее вел отец, но вот беда — о нем она ничего не знает. Софи отправляет приглашение трем мужчинам, которые когда-то были близки с ее матерью, надеясь, что встреча все расставит по местам. Появление сразу трех «потенциальных пап» превращает подготовку к свадьбе в череду смешных и неловких ситуаций.



Фильм «Mamma Mia!» понравится тем, кто любит легкое, искреннее кино о семье, любви и поиске себя. Это фильм-праздник, заряжающий хорошим настроением.

