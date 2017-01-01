Малыш на драйве (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Baby Driver
Боевики, Триллеры108 мин18+
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Сюжет
Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Эдгар
Райт
- Актёр
Энсел
Элгорт
- Актёр
Кевин
Спейси
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Фли
- ЛДАктёр
Лэнни
Джун
- Сценарист
Эдгар
Райт
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕВАктриса дубляжа
�Евгения
Ваган
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- КХХудожница
Кортни
Хоффман
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- БПОператор
Билл
Поуп