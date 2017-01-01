Малыш на драйве
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Малыш на драйве

Малыш на драйве (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Baby Driver
Боевики, Триллеры108 мин18+

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Сюжет

Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Малыш на драйве»

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