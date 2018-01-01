Биография

Фли — американский музыкант, басист группы Red Hot Chili Peppers и ряда других коллективов, также известен как актер. Считается одним из лучших бас-гитаристов в мире во многом благодаря уникальной манере игры. Родился Фли, которого на самом деле зовут Майкл Питер Бэлзари, в Мельбурне 16 октября 1962 года. Через несколько лет после рождения сына семья переехала в США, но вскоре родители развелись. В детстве Майкл интересовался джазом и фанком, чему во многом поспособствовал отчим, который был музыкантом. В годы обучения в школе Фли познакомился с Энтони Кидисом. С ним подростки основали рок-группу, которая через несколько переименований станет Red Hot Chili Peppers и завоюет сердца поклонников по всему миру. Достигнув успеха как музыкант, Фли решил расширить горизонты и начал сниматься в кино. Он сыграл эпизодические, но заметные роли в разных проектах, самые известные из которых «Стиляги», вторая и третья части «Назад в будущее», «Мой личный штат Айдахо», «Большой Лебовски», а также «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Помимо этого, он озвучил множество мультфильмов — «Дикая семейка Торнберри», «Ген 13», «История игрушек 4». Также Фли можно увидеть в сериале «Оби-Ван Кеноби».