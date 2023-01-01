Люди в черном
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Люди в черном

Люди в черном (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.61997, Men in Black
Фантастика, Комедии93 мин12+

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Сюжет

«Люди в черном» — фильм 1997 года о секретных агентах, которые спасают Землю от инопланетян. Томми Ли Джонс и Уилл Смит в комедии, получившей премию «Оскар», от режиссера «Семейки Аддамс» Барри Зонненфельда.

Сюжет картины разворачивается вокруг секретной правительственной организации, контролирующей инопланетную активность на планете. Опытный агент Кей и его напарник, новобранец Джей, сталкиваются с угрозой уничтожения Земли, когда инопланетная раса решает начать войну. Используя уникальные гаджеты и непревзойденные навыки, агенты должны предотвратить катастрофу, не раскрывая существование пришельцев простым людям. Сможет ли дуэт агентов сохранить спокойствие на Земле?

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди в черном»

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