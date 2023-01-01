Люди в черном (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
«Люди в черном» — фильм 1997 года о секретных агентах, которые спасают Землю от инопланетян. Томми Ли Джонс и Уилл Смит в комедии, получившей премию «Оскар», от режиссера «Семейки Аддамс» Барри Зонненфельда.
Сюжет картины разворачивается вокруг секретной правительственной �организации, контролирующей инопланетную активность на планете. Опытный агент Кей и его напарник, новобранец Джей, сталкиваются с угрозой уничтожения Земли, когда инопланетная раса решает начать войну. Используя уникальные гаджеты и непревзойденные навыки, агенты должны предотвратить катастрофу, не раскрывая существование пришельцев простым людям. Сможет ли дуэт агентов сохранить спокойствие на Земле?
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Фантастика, Приключения, Детективы
Рейтинг
- Режиссёр
Барри
Зонненфельд
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Уилл
Смит
- ЛФАктриса
Линда
Фиорентино
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Рип
Торн
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актриса
Шиван
Фэллон Хоган
- МНАктёр
Майк
Нуссбаум
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- СКАктёр
Серхио
Кальдерон
- ЛКСценарист
Лоуэлл
Каннингем
- ЭССценарист
Эд
Соломон
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- ГППродюсер
Грэм
Плейс
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Ананьина
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ТДХудожник
Том
Даффилд
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- ДПОператор
Дональд
Питермен
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман