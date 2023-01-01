Люди в черном (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

«Люди в черном» — фильм 1997 года о секретных агентах, которые спасают Землю от инопланетян. Томми Ли Джонс и Уилл Смит в комедии, получившей премию «Оскар», от режиссера «Семейки Аддамс» Барри Зонненфельда.



Сюжет картины разворачивается вокруг секретной правительственной �организации, контролирующей инопланетную активность на планете. Опытный агент Кей и его напарник, новобранец Джей, сталкиваются с угрозой уничтожения Земли, когда инопланетная раса решает начать войну. Используя уникальные гаджеты и непревзойденные навыки, агенты должны предотвратить катастрофу, не раскрывая существование пришельцев простым людям. Сможет ли дуэт агентов сохранить спокойствие на Земле?



Если вы любите фантастические приключения с юмором, то скорее включайте фильм «Люди в черном» — смотреть онлайн фантастический боевик можно на нашем видеосервисе Wink без рекламы!



Люди в черном смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.