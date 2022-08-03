Люди в черном 3 (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
В фильме «Люди в черном 3» агенты Джей и Кей сталкиваются с новой угрозой — опасным инопланетным преступником Борисом. Вас ждет захватывающее путешествие во времени и новая порция юмора!
В обычный рабочий день агент Джей сталкивается с поразительным фактом: коллеги пытаются убедить его, что Кей погиб сорок лет назад, однако Джей убежден, что видел его накануне живым. Так что он отправляется в прошлое, чтобы предотвратить угрозу со стороны инопланетного преступника Бориса. В 1969 году Джей встречает молодого Кея, с которым ему придется объединить силы, чтобы спасти не только своего напарника, но и весь мир. Сложные взаимоотношения между героями и интригующая история о путешествии во времени создают атмосферу, полную юмора, экшена и неожиданных поворотов.
Сможет ли Джей изменить прошлое и спасти Землю? Узнаете, если начнете смотреть фильм «Люди в черном 3» онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- Режиссёр
Барри
Зонненфельд
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актриса
Элис
Ив
- Актёр
Майк
Колтер
- Актёр
Билл
Хейдер
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- ЭКСценарист
Этан
Коэн
- ЛКСценарист
Лоуэлл
Каннингем
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- КФХудожник
Касра
Фарахани
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман