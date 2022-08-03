Люди в черном 3 (фильм, 2012) смотреть онлайн

В фильме «Люди в черном 3» агенты Джей и Кей сталкиваются с новой угрозой — опасным инопланетным преступником Борисом. Вас ждет захватывающее путешествие во времени и новая порция юмора!



В обычный рабочий день агент Джей сталкивается с поразительным фактом: коллеги пытаются убедить его, что Кей погиб сорок лет назад, однако Джей убежден, что видел его накануне живым. Так что он отправляется в прошлое, чтобы предотвратить угрозу со стороны инопланетного преступника Бориса. В 1969 году Джей встречает молодого Кея, с которым ему придется объединить силы, чтобы спасти не только своего напарника, но и весь мир. Сложные взаимоотношения между героями и интригующая история о путешествии во времени создают атмосферу, полную юмора, экшена и неожиданных поворотов.



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