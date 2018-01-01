Wink
Люди в черном 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Люди в черном 3»

Режиссёры

Барри Зонненфельд

Barry Sonnenfeld
Режиссёр

Актёры

Уилл Смит

Will Smith
АктёрAgent J
Джош Бролин

Josh Brolin
АктёрYoung Agent K
Томми Ли Джонс

Tommy Lee Jones
АктёрAgent K
Джемейн Клемент

Jemaine Clement
АктёрBoris The Animal
Майкл Стулбарг

Michael Stuhlbarg
АктёрGriffin
Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаAgent O
Элис Ив

Alice Eve
АктрисаYoung Agent O
Майк Колтер

Mike Colter
АктёрColonel
Билл Хейдер

Bill Hader
АктёрAndy Warhol
Майкл Чернус

Michael Chernus
АктёрJeffrey Price

Сценаристы

Этан Коэн

Etan Cohen
Сценарист
Лоуэлл Каннингем

Lowell Cunningham
Сценарист

Продюсеры

Лори МакДональд

Laurie MacDonald
Продюсер
Уолтер Ф. Паркс

Walter F. Parkes
Продюсер
Дж. Мак Браун

G. Mac Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Иван Паршин

Актёр дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Вадим Гущин

Актёр дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа

Художники

Касра Фарахани

Kasra Farahani
Художник
Крис Шрайвер

Chris Shriver
Художник
Мэри Е. Вогт

Mary E. Vogt
Художница

Монтажёры

Дон Циммерман

Don Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Билл Поуп

Bill Pope
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор