Любовь-морковь 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн

Супруги Голубевы снова не в себе… и их родители тоже! Неожиданный поворот комедийной франшизы – с Гошей Куценко, Кристиной Орбакайте, Владимиром Меньшовым и Лией Ахеджаковой. В гости к Голубевым, не сговариваясь, приезжают их родители – отец Андрея Владимир Андреевич и мама Марины Елизавета Николаевна. Суровый полковник и утонченная интеллектуалка терпеть друг друга не могут и втайне проклинают тот день, когда их дети встретились. Соседство с непримиримыми оппонентами вносит хаос в жизнь Андрея и Марины, и доктор Коган придумывает, как им помочь. Он меняет телами Владимира Андреевича с сыном, а Елизавету Николаевну – с дочерью. Принесет ли это мир семье Голубевых, можно узнать, если комедию «Любовь-морковь 3» (2010) смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

