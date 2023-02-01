Любовь-морковь 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Супруги Голубевы снова не в себе… и их родители тоже! Неожиданный поворот комедийной франшизы – с Гошей Куценко, Кристиной Орбакайте, Владимиром Меньшовым и Лией Ахеджаковой. В гости к Голубевым, не сговариваясь, приезжают их родители – отец Андрея Владимир Андреевич и мама Марины Елизавета Николаевна. Суровый полковник и утонченная интеллектуалка терпеть друг друга не могут и втайне проклинают тот день, когда их дети встретились. Соседство с непримиримыми оппонентами вносит хаос в жизнь Андрея и Марины, и доктор Коган придумывает, как им помочь. Он меняет телами Владимира Андреевича с сыном, а Елизавету Николаевну – с дочерью. Принесет ли это мир семье Голубевых, можно узнать, если комедию «Любовь-морковь 3» (2010) смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- Актриса
Алина
Булынко
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Андрей
Ургант
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Сценарист
Ренат
Давлетьяров
- Сценарист
Александр
Олейников
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- Продюсер
Андрей
Новиков
- Продюсер
Александр
Олейников
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Кирилл
Козаков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АОХудожник
Александр
Осипов
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- АГОператор
Артур
Гимпель
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник