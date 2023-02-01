Любовь-морковь 3
Wink
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Любовь-морковь 3
8.92010, Любовь-морковь 3
Комедия93 мин18+

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Любовь-морковь 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Супруги Голубевы снова не в себе… и их родители тоже! Неожиданный поворот комедийной франшизы – с Гошей Куценко, Кристиной Орбакайте, Владимиром Меньшовым и Лией Ахеджаковой. В гости к Голубевым, не сговариваясь, приезжают их родители – отец Андрея Владимир Андреевич и мама Марины Елизавета Николаевна. Суровый полковник и утонченная интеллектуалка терпеть друг друга не могут и втайне проклинают тот день, когда их дети встретились. Соседство с непримиримыми оппонентами вносит хаос в жизнь Андрея и Марины, и доктор Коган придумывает, как им помочь. Он меняет телами Владимира Андреевича с сыном, а Елизавету Николаевну – с дочерью. Принесет ли это мир семье Голубевых, можно узнать, если комедию «Любовь-морковь 3» (2010) смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь-морковь 3»