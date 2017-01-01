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Логан (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Logan
Фантастика, Триллер131 мин18+

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О фильме

Даже супергерои стареют. Лучшие годы Росомахи остались позади, а его организм, который еще недавно мог восстановиться после самых серьезных ранений, теперь буквально разваливается на части. Драма «Логан» — фильм 2017 года — рассказывает о недалеком будущем, где, кажется, больше нет места людям со сверхспособностями.

Последние несколько лет Джеймс «Логан» Хоулетт, которого мир когда-то знал как Росомаху, работает водителем лимузина в Техасе. Еще он ухаживает за Чарльзом Ксавьером — Профессором Икс, — страдающим от болезни мозга. Однажды Логан встречает девочку-мутанта Лору, чьи способности похожи на его собственные. Ребенка преследуют правительственные наемники, поэтому мужчина берет ребенка под защиту и соглашается сопроводить в место под названием Эдем.

Если вы по каким-то причинам пропустили финальную главу в сольной трилогии Росомахи, смотреть фильм «Логан» нужно обязательно. Это не попкорновое развлечение на пару часов, а мрачная, серьезная картина, выводящая супергеройскую фантастику в лигу настоящего кино.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Логан»