Логан (фильм, 2017) смотреть онлайн

Даже супергерои стареют. Лучшие годы Росомахи остались позади, а его организм, который еще недавно мог восстановиться после самых серьезных ранений, теперь буквально разваливается на части. Драма «Логан» — фильм 2017 года — рассказывает о недалеком будущем, где, кажется, больше нет места людям с�о сверхспособностями.



Последние несколько лет Джеймс «Логан» Хоулетт, которого мир когда-то знал как Росомаху, работает водителем лимузина в Техасе. Еще он ухаживает за Чарльзом Ксавьером — Профессором Икс, — страдающим от болезни мозга. Однажды Логан встречает девочку-мутанта Лору, чьи способности похожи на его собственные. Ребенка преследуют правительственные наемники, поэтому мужчина берет ребенка под защиту и соглашается сопроводить в место под названием Эдем.



Если вы по каким-то причинам пропустили финальную главу в сольной трилогии Росомахи, смотреть фильм «Логан» нужно обязательно. Это не попкорновое развлечение на пару часов, а мрачная, серьезная картина, выводящая супергеройскую фантастику в лигу настоящего кино.



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