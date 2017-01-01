Логан (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Даже супергерои стареют. Лучшие годы Росомахи остались позади, а его организм, который еще недавно мог восстановиться после самых серьезных ранений, теперь буквально разваливается на части. Драма «Логан» — фильм 2017 года — рассказывает о недалеком будущем, где, кажется, больше нет места людям с�о сверхспособностями.
Последние несколько лет Джеймс «Логан» Хоулетт, которого мир когда-то знал как Росомаху, работает водителем лимузина в Техасе. Еще он ухаживает за Чарльзом Ксавьером — Профессором Икс, — страдающим от болезни мозга. Однажды Логан встречает девочку-мутанта Лору, чьи способности похожи на его собственные. Ребенка преследуют правительственные наемники, поэтому мужчина берет ребенка под защиту и соглашается сопроводить в место под названием Эдем.
Если вы по каким-то причинам пропустили финальную главу в сольной трилогии Росомахи, смотреть фильм «Логан» нужно обязательно. Это не попкорновое развлечение на пару часов, а мрачная, серьезная картина, выводящая супергеройскую фантастику в лигу настоящего кино.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Патрик
Стюарт
- ДКАктриса
Дафни
Кин
- БХАктёр
Бойд
Холбрук
- Актёр
Стивен
Мерчант
- ЭРАктриса
Элизабет
Родригес
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ЭЛАктёр
Эрик
Ла Салль
- ЭНАктриса
Элиз
Нил
- КФАктёр
Куинси
Фаус
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- МГСценарист
Майкл
Грин
- Сценарист
Джеймс
Мэнголд
- ДРСценарист
Джон
Ромита ст.
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- Продюсер
Стэн
Ли
- Продюсер
Джеймс
Мэнголд
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДФХудожник
Джордан
Феррер
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами