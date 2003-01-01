Лига выдающихся джентльменов (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.12003, The League of Extraordinary Gentlemen
Фантастика, Боевики105 мин12+
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Сюжет
Прославленный авантюрист Аллан Куотермейн вступает в борьбу с международным террористом по прозвищу Фантом и ведeт за собой примечательных джентльменов — капитана Немо, вампиршу Мину Харкер, человека-невидимку Родни Скиннера, тайного агента Тома Сойера, бессмертного Дориана Грэя и доктора Джекила.
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Информация
СтранаГермания, Чехия, США
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СНРежиссёр
Стивен
Норрингтон
- Актёр
Шон
Коннери
- НШАктёр
Насируддин
Шах
- ПУАктриса
Пета
Уилсон
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- СТАктёр
Стюарт
Таунсенд
- Актёр
Шейн
Уэст
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Ричард
Роксбург
- МРАктёр
Макс
Райан
- Актёр
Том
Гудман-Хилл
- ДРСценарист
Джеймс
Робинсон
- Сценарист
Алан
Мур
- КОСценарист
Кевин
О’Нилл
- Продюсер
Дон
Мерфи
- Продюсер
Тревор
Альберт
- РБПродюсер
Рик
Бенаттар
- Продюсер
Шон
Коннери
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- Актёр дубляжа
Ян
Цапник
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс