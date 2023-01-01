Биография

Алан Мур — британский писатель и сценарист, автор популярных комиксов. Неоднократный обладатель премии Айсмана — самой престижной награды в области графических новелл. Родился в Нортгемптоне 18 ноября 1953 года. Жил в рабочем квартале, с детства проявлял интерес к литературе и комиксам. Он был способным учеником, но из-за проблем с законом был отчислен из школы и в результате не смог продолжить обучение. Поначалу Алан Мур работал на заводе и рисовал комиксы, но потом полностью сосредоточился на творчестве. Он написал рассказ о судье Дредде и нарисовал комикс о Джеке-потрошителе, после чего привлек внимание издательств Warrior и Marvel UK. В этот период о придумал комикс «V — значит вендетта», который сделал его популярным. Также ему принадлежат комиксы «Хранители», «Из ада» и «Лига выдающихся джентльменов», по которым позднее сняли фильмы. Сам Алан появлялся в документалках, посвященным графическим новеллам — «Британский комикс» и «Земля фантазии Алана Мура». Кроме того, он сыграл самого себя в сериалах «Секс-ТВ», «Рекламное пространство», «Не заставляй меня начинать». Также его персонаж появился в одной серии «Симпсонов». Сейчас пишет книги и статьи, увлекается оккультизмом.