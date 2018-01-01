Wink
Левиафан HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Левиафан HD»

Режиссёры

Андрей Звягинцев

Режиссёр

Актёры

Алексей Серебряков

АктёрНиколай
Елена Лядова

АктрисаЛиля
Владимир Вдовиченков

АктёрДмитрий
Роман Мадянов

Актёрмэр
Анна Уколова

АктрисаАнжела
Алексей Розин

АктёрПаша
Сергей Походаев

АктёрРомка
Платон Каменев

АктёрВитя
Сергей Бачурский

АктёрСтепаныч
Валерий Гришко

Актёрархиерей

Сценаристы

Олег Негин

Сценарист
Андрей Звягинцев

Сценарист

Продюсеры

Александр Роднянский

Продюсер
Сергей Мелькумов

Продюсер
Марианна Сардарова

Продюсер
Екатерина Маракулина

Продюсер

Художники

Анна Бартули

Художница

Монтажёры

Анна Масс

Монтажёр

Операторы

Михаил Кричман

Оператор

Композиторы

Филип Гласс

Philip Glass
Композитор