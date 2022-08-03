ЛЕГО Фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн

Пластмассовый мир победил. По крайней мере в анимационной приключенческой комедии «Лего Фильм», где все сделано из пластмассовых деталей конструктора.



Строитель по имени Эммет — ничем не примечательная фигурка LEGO. Но однажды его по ошибке принимают за Избранного — того, кому суждено спасти мир от Лорда Бизнеса. Злодей мечтает об идеальном порядке и ненавидит, когда окружающие действуют не по инструкции. К счастью, бороться с Бизнесом Эммету не придется в одиночку: помогать ему будут волшебник Витрувиус, могучая Дикарка, Бэтмен и другие герои. Друзья отправятся сквозь LEGO-миры, чтобы отыскать способ остановить угрозу.



Мультфильм полон юмора, неожиданных поворотов и остроумных отсылок к поп-культуре, поэтому смотреть «Лего Фильм» будет одинаково интересно зрителям всех возрастов.

