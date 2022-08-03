ЛЕГО Фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Пластмассовый мир победил. По крайней мере в анимационной приключенческой комедии «Лего Фильм», где все сделано из пластмассовых деталей конструктора.
Строитель по имени Эммет — ничем не примечательная фигурка LEGO. Но однажды его по ошибке принимают за Избранного — того, кому суждено спасти мир от Лорда Бизнеса. Злодей мечтает об идеальном порядке и ненавидит, когда окружающие действуют не по инструкции. К счастью, бороться с Бизнесом Эммету не придется в одиночку: помогать ему будут волшебник Витрувиус, могучая Дикарка, Бэтмен и другие герои. Друзья отправятся сквозь LEGO-миры, чтобы отыскать способ остановить угрозу.
Мультфильм полон юмора, неожиданных поворотов и остроумных отсылок к поп-культуре, поэтому смотреть «Лего Фильм» будет одинаково интересно зрителям всех возрастов.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- Режиссёр
Фил
Лорд
- КМРежиссёр
Кристофер
Миллер
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Лиам
Нисон
- КБАктёр
Крэйг
Берри
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- ДБАктёр
Дэвид
Берроуз
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- Сценарист
Фил
Лорд
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Дэн
Линь
- Продюсер
Уилл
Аллегра
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Гоша
Куценко
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ДБМонтажёр
Дэвид
Берроуз
- КММонтажёр
Крис
МакКей
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо