ЛЕГО Фильм

ЛЕГО Фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.92014, The Lego Movie
Мультфильм, Семейный96 мин6+

О фильме

Пластмассовый мир победил. По крайней мере в анимационной приключенческой комедии «Лего Фильм», где все сделано из пластмассовых деталей конструктора.

Строитель по имени Эммет — ничем не примечательная фигурка LEGO. Но однажды его по ошибке принимают за Избранного — того, кому суждено спасти мир от Лорда Бизнеса. Злодей мечтает об идеальном порядке и ненавидит, когда окружающие действуют не по инструкции. К счастью, бороться с Бизнесом Эммету не придется в одиночку: помогать ему будут волшебник Витрувиус, могучая Дикарка, Бэтмен и другие герои. Друзья отправятся сквозь LEGO-миры, чтобы отыскать способ остановить угрозу.

Мультфильм полон юмора, неожиданных поворотов и остроумных отсылок к поп-культуре, поэтому смотреть «Лего Фильм» будет одинаково интересно зрителям всех возрастов.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

