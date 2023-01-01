Биография

Актер Кристофер Миллер появился на свет 23.09.1975 г. Место рождения – Эверетт, Вашингтон, США. Играет кино, занимается озвучкой мультфильмов, режиссурой, написанием сценариев и продюсированием. Артист вырос в Сиэтле, где его отец управлял лесопилкой. Начать карьеру в кино ему помог Филип Андерсон Лорд, с которым они образовали очень успешный кинематографический дуэт. Парни росли на короткометражных фильмах, с большой тягой к анимации. В кампусе они вели отдельные колонки в школьной газете «Дартмут». В студенческие годы актер встретил свою девушку, которая ныне - его жена. Как актер озвучки, участвовал в обеих частях проекта LEGO Movie, где ролей Миллеру досталось аж 4: Плитка шоколада, Бумажный мальчик, Лошадь и Голос Чада. Миллер сразу привлек к себе внимание тогдашнего председателя Диснея, Майкла Эйснера. Эйснер рассказал о забавном и талантливом дуэте своим коллегам по Disney, которые затем предложили организовать встречу с Миллером. Тот согласился на встречу, если только сможет привести напарника. Через три месяца они вместе переехали в Лос-Анджелес, и после первой же встречи им предложили двухлетний контракт на разработку в Walt Disney Television Animation. Сегодня среди фильмов Миллера как режиссера такие известные проекты, как «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Лего-фильм» и «Джамп-стрит, 21», также он является соавтором проекта «Клон Хай».