Биография

Уилл Арнетт – актер и комик канадско-американского кино и телевидения. Настоящее имя – Уильям Эмерсон. Большинство телезрителей знают его благодаря таким проектам, как сериал «С чистого листа» и третья часть франшизы «Люди в черном». Будущий актер Уилл Арнетт родился в 1970 году в Торонто. В родном городе окончил школу, а затем поступил в университет в Монреале, но прервал процесс обучения из-за участия в театральном проекте. Постигать азы актерского мастерства продолжает уже в Нью-Йорке – в Институте театра и кино Ли Страсберга. Дебют в кинематографии состоялся в 1996 году. Актер снялся в сериале «Улица Сезам». Год спустя Уилл появляется в киноленте «Очередной переезд Эда» в эпизодической роли. В течение нескольких лет актер принимает участие только в съемках телесериалов, таких как «Секс в большом городе», «Царь горы», «Клан Сопрано». Наиболее яркие фильмы Уилла Арнетта – «Если свекровь монстр», «Братья Соломон», «Лихач» и др. Из-за неудовлетворенности своей работой в сфере кино актер испытывал психологические трудности. Но участие в съемках комедийного сериала «Замедленное развитие» стало настоящим прорывом к творчеству. Это послужило пусковым механизмом, который подтолкнул актера к успеху. После этого его карьера стремительно пошла в гору, а представители кинокомпаний стали предлагать ему главные роли в своих проектах.