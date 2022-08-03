ЛЕГО Фильм HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.42014, The Lego Movie HD
Мультфильм, Приключения96 мин12+
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О фильме
Обычная лего-фигурка соглашается присоединиться к походу против злого лего-диктатора, планирующего склеить вместе всю вселенную…
СтранаДания, США, Норвегия, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Фил
Лорд
- КМРежиссёр
Кристофер
Миллер
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Лиам
Нисон
- КБАктёр
Крэйг
Берри
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- ДБАктёр
Дэвид
Берроуз
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- Сценарист
Фил
Лорд
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Дэн
Линь
- Продюсер
Уилл
Аллегра
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Гоша
Куценко
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ДБМонтажёр
Дэвид
Берроуз
- КММонтажёр
Крис
МакКей
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо