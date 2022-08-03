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ЛЕГО Фильм HD

ЛЕГО Фильм HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.42014, The Lego Movie HD
Мультфильм, Приключения96 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Обычная лего-фигурка соглашается присоединиться к походу против злого лего-диктатора, планирующего склеить вместе всю вселенную…

Страна
Дания, США, Норвегия, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ЛЕГО Фильм HD»