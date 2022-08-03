Кружовник
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Кружовник

Кружовник (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.92006, Кружовник
Мелодрама93 мин18+

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О фильме

Действие фильма происходит в день завершения Олимпийских игр, 3 августа 1980 года. Накануне и во время Олимпиады власти Москвы проводят «отлов» и высылку за 101-й километр асоциальных элементов. Художник-авангардист Борис попадает под эту категорию, его забирают в милицию, откуда ему удаeтся сбежать. Борис скрывается в деревенском сарае, где его обнаруживает 10-летний сына хозяйки – Анны.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кружовник»