Кружовник (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.92006, Кружовник
Мелодрама93 мин18+
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О фильме
Действие фильма происходит в день завершения Олимпийских игр, 3 августа 1980 года. Накануне и во время Олимпиады власти Москвы проводят «отлов» и высылку за 101-й километр асоциальных элементов. Художник-авангардист Борис попадает под эту категорию, его забирают в милицию, откуда ему удаeтся сбежать. Борис скрывается в деревенском сарае, где его обнаруживает 10-летний сына хозяйки – Анны.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АИРежиссёр
Арво
Ихо
- Актёр
Сергей
Гармаш
- УЛАктриса
Ульяна
Лаптева
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- ВПАктёр
Василий
Прокопьев
- Актриса
Галина
Бокашевская
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- ВГАктёр
Вячеслав
Ганенко
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ЮГАктёр
Юрий
Гумиров
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- ММСценарист
Марина
Мареева
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- АСОператор
Анатолий
Сусеков
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов