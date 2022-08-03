Контрабанда (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Contraband
Боевик, Приключения105 мин18+
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О фильме
Мир контрабандистов — это большие ставки и огромный риск. Cтоит оступиться лишь раз, и тебя ждет смерть. В этом мире Крис был лучшим, его называли Гудини, но он вышел из игры, женился и начал новую жизнь…
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- ЛДАктёр
Лаки
Джонсон
- Актёр
Диего
Луна
- РУАктёр
Роберт
Уолберг
- АГСценарист
Аарон
Гузиковский
- АИСценарист
Арнальд
Индридасон
- ОЙСценарист
Оускар
Йоунассон
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Бальтасар
Кормакур
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- БЭОператор
Бэрри
Экройд