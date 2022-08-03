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Контрабанда

Контрабанда (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Contraband
Боевик, Приключения105 мин18+

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О фильме

Мир контрабандистов — это большие ставки и огромный риск. Cтоит оступиться лишь раз, и тебя ждет смерть. В этом мире Крис был лучшим, его называли Гудини, но он вышел из игры, женился и начал новую жизнь…

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Контрабанда»