Контакт
Wink
Фильмы
Контакт

Контакт (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.71997, Contact
Фантастика, Детектив143 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Радиоастроном доктор Элли Эрроуэй мечтала о звездах с детских лет, когда вместе с отцом занималась радиолюбительством и выходила на связь в эфир. Она рано потеряла родителей и думала, что они где-то далеко, в пространстве...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
143 мин / 02:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Контакт»