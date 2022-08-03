Контакт (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.71997, Contact
Фантастика, Детектив143 мин12+
О фильме
Радиоастроном доктор Элли Эрроуэй мечтала о звездах с детских лет, когда вместе с отцом занималась радиолюбительством и выходила на связь в эфир. Она рано потеряла родителей и думала, что они где-то далеко, в пространстве...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время143 мин / 02:23
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- Актёр
Джеймс
Вудс
- Актриса
Анджела
Бассетт
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актриса
Джена
Мэлоун
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- ДВСценарист
Джеймс
В. Харт
- МГСценарист
Майкл
Голденберг
- КССценарист
Карл
Саган
- ЭДСценарист
Энн
Драйэн
- Продюсер
Стив
Старки
- ДБПродюсер
Джоан
Брэдшоу
- ЭДПродюсер
Энн
Драйэн
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лебедев
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри