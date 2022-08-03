Колдунья (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.72005, Bewitched
Фэнтези, Мелодрама97 мин18+
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О фильме
Карьера ранее популярного актера Джека Уайтта идет на спад. Пытаясь возродить былую славу, Джек берется за выгодный проект — киноремейк классического телесериала о мужчине, женившемся на колдунье. Актер требует, чтобы в паре с ним играла не звезда, а малоизвестная актриса, не способная его затмить. Случайная знакомая Изабель Бигелоу кажется идеальным вариантом. Но никто из съемочной группы не знает, что Изабель — и в самом деле колдунья…
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Нора
Эфрон
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актриса
Ширли
Маклейн
- Актёр
Майкл
Кейн
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- КЧАктриса
Кристин
Ченоуэт
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ДТАктёр
Джим
Тернер
- Актёр
Стив
Карелл
- СКАктёр
Стивен
Колбер
- Сценарист
Нора
Эфрон
- ДЭСценарист
Делия
Эфрон
- СССценарист
Сол
Сакс
- Продюсер
Нора
Эфрон
- Продюсер
Люси
Фишер
- Продюсер
Пенни
Маршалл
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Витов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон