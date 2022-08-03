Колдунья
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Колдунья

Колдунья (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.72005, Bewitched
Фэнтези, Мелодрама97 мин18+

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О фильме

Карьера ранее популярного актера Джека Уайтта идет на спад. Пытаясь возродить былую славу, Джек берется за выгодный проект — киноремейк классического телесериала о мужчине, женившемся на колдунье. Актер требует, чтобы в паре с ним играла не звезда, а малоизвестная актриса, не способная его затмить. Случайная знакомая Изабель Бигелоу кажется идеальным вариантом. Но никто из съемочной группы не знает, что Изабель — и в самом деле колдунья…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Колдунья»