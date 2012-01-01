Код доступа «Кейптаун» (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.82012, Safe House
Боевики, Триллеры110 мин18+
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Сюжет
Классический шпионский боевик, задуманный как альтернатива «идентификации Борна». Молодой спецагент попадает в передрягу в компании опытного сослуживца, готового предать родное ЦРУ. На фоне погонь и перестрелок в окрестностях Кейптауна между героями завязывается настоящая мужская дружба.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Даниэль
Эспиноса
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Сэм
Шепард
- РБАктёр
Рубен
Бладес
- Актриса
Нора
Арнезедер
- Актёр
Роберт
Патрик
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Продюсер
Скотт
Стубер
- САПродюсер
Скотт
Аверсано
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- МДПродюсер
Марк
Д. Эванс
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ПИАктёр д�убляжа
Пётр
Иващенко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- Композитор
Рамин
Джавади