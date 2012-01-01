Код доступа «Кейптаун» (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Классический шпионский боевик, задуманный как альтернатива «идентификации Борна». Молодой спецагент попадает в передрягу в компании опытного сослуживца, готового предать родное ЦРУ. На фоне погонь и перестрелок в окрестностях Кейптауна между героями завязывается настоящая мужская дружба.



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