Код доступа «Кейптаун»
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Код доступа «Кейптаун»

Код доступа «Кейптаун» (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.82012, Safe House
Боевики, Триллеры110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Классический шпионский боевик, задуманный как альтернатива «идентификации Борна». Молодой спецагент попадает в передрягу в компании опытного сослуживца, готового предать родное ЦРУ. На фоне погонь и перестрелок в окрестностях Кейптауна между героями завязывается настоящая мужская дружба.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Код доступа «Кейптаун»»

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