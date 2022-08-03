Хранитель времени
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Детям
Хранитель времени

Хранитель времени (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.52011, Hugo
Драма, Детектив121 мин12+

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О фильме

Когда ловкий и изобретательный Хьюго обнаруживает таинственный механизм, оставленный погибшим отцом, он раскрывает его секрет и отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хранитель времени»