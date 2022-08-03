Хранитель времени (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.52011, Hugo
Драма, Детектив121 мин12+
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О фильме
Когда ловкий и изобретательный Хьюго обнаруживает таинственный механизм, оставленный погибшим отцом, он раскрывает его секрет и отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- Актриса
Хелен
Маккрори
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Ричард
Гриффитс
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- БССценарист
Брайан
Селзник
- Продюсер
Джонни
Депп
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- НСАктёр дубляжа
Никита
Сологалов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буреничева
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- МФХудожник
Мартин
Фоли
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- РМХудожник
Род
МакЛин
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- Композитор
Говард
Шор