Хранитель времени (фильм, 2011) смотреть онлайн

Когда ловкий и изобретательный Хьюго обнаруживает таинственный механизм, оставленный погибшим отцом, он раскрывает его секрет и отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом.

