Храбрые перцем
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Храбрые перцем

Храбрые перцем (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.82011, Your Highness
Фэнтези, Приключения98 мин18+

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О фильме

Фильм-фэнтези о высокомерном и ленивом принце, а также о его героическом брате, который должен закончить поиски, чтобы спасти королевство их отца…

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Храбрые перцем»