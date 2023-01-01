Биография

Зои Дешанель — американская актриса с французскими корнями. Родилась в Лос-Анджелесе 17 января 1980 года. Наибольшую узнаваемость получила благодаря ролям в фильмах «500 дней лета», «Всегда говори “да”» и сериале «Новенькая». Родители Зои связаны с кино: ее отец — кинооператор Калеб Дешанель, а мать — актриса Мэри Джо Дешанель. Прадедом актрисы был Поль Дешанель, одиннадцатый президент Франции. Еще в детстве Зои начала заниматься творчеством: научилась петь, играть на пианино и гавайской гитаре. Планировала продолжить карьеру в музыкальном театре. Сначала решила поучиться в Северо-Западный университет, но ушла оттуда, чтобы сосредоточиться на кино. Первое время снималась в музыкальных клипах и исполняла небольшие второстепенные роли. Например, поучаствовала в таких проектах, как «Хорошая девочка», «Эльф», «Любовь и прочие неприятности» и многих других. Прорывом в карьере Зои Дешанель стала главная роль в мелодраматическом фильме «500 дней лета». Кино о сложных романтических отношениях даже номинировали на «Золотой глобус» как лучший фильм. Исполнила главную роль в сериале «Новенькая», который продлился семь сезонов и получил множество премий. Зои была удостоена номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» за роль Джесс в этом сериале. Во всех своих работах актриса активно использует музыкальный талант: она часто исполняет песни и играет на музыкальных инструментах в кино. В основном это каверы или чужие песни, но, например, заставку для сериала «Новенькая» Зои написала и исполнила самостоятельно.