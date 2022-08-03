Хозяева ночи
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Хозяева ночи (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, We Own the Night
Криминал, Триллер112 мин18+

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О фильме

80-е годы 20-го столетия. Нью-Йорк захлестнула волна преступлений. Боссы наркомафии составляют список сотрудников местного полицейского департамента, подлежащих уничтожению. Бобби Грин — успешный управляющий популярного ночного клуба.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хозяева ночи»