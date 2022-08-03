Хозяева ночи (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, We Own the Night
Криминал, Триллер112 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Грэй
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Ева
Мендес
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актёр
Дэнни
Хоч
- АВАктёр
Алекс
Видов
- Актёр
Олег
Тактаров
- ДКАктёр
Доминик
Колон
- ДДАктёр
Джозеф
Д’Онофрио
- Актриса
Елена
Соловей
- Сценарист
Джеймс
Грэй
- Продюсер
Марк
Бутан
- Продюсер
Хоакин
Феникс
- Продюсер
Марк
Уолберг
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр