Хозяева ночи
Актёры и съёмочная группа фильма «Хозяева ночи»

Режиссёры

Джеймс Грэй

James Gray
Режиссёр

Актёры

Хоакин Феникс

Joaquin Phoenix
АктёрBobby Green
Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрJoseph Grusinsky
Ева Мендес

Eva Mendes
АктрисаAmada Juarez
Роберт Дювалл

Robert Duvall
АктёрBurt Grusinsky
Дэнни Хоч

Danny Hoch
Актёр
Алекс Видов

Alex Veadov
АктёрVadim Nezhinski
Олег Тактаров

АктёрPavel Lubyarsky
Доминик Колон

Dominic Colón
АктёрFreddie (в титрах: Dominic Colon)
Джозеф Д’Онофрио

Joseph D'Onofrio
АктёрBloodied Patron (в титрах: Joe D'Onofrio)
Елена Соловей

АктрисаKalina Buzhayev

Сценаристы

Джеймс Грэй

James Gray
Сценарист

Продюсеры

Марк Бутан

Marc Butan
Продюсер
Хоакин Феникс

Joaquin Phoenix
Продюсер
Марк Уолберг

Mark Wahlberg
Продюсер
Ник Уэкслер

Nick Wechsler
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джон Экселрэд

John Axelrad
Монтажёр

Композиторы

Войцех Киляр

Wojciech Kilar
Композитор