Холодная гора (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Кровавый период Гражданской войны в США: американский конфедерат Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную Гору (штат Северная Каролина), где оставил свою возлюбленную Аду.



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