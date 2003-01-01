Холодная гора (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, Cold Mountain
Драмы, Приключения148 мин18+
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Сюжет
Кровавый период Гражданской войны в США: американский конфедерат Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную Гору (штат Северная Каролина), где оставил свою возлюбленную Аду.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Энтони
Мингелла
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Брендан
Глисон
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актриса
Кэти
Бейкер
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Сценарист
Энтони
Мингелла
- ЧФСценарист
Чарльз
Фрейзер
- СЭПродюсер
Стив
Э. Эндрюс
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- КНХудожник
Кристиан
Никулеску
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- ДСОператор
Джон
Сил
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред