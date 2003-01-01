Холодная гора
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Холодная гора

Холодная гора (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Cold Mountain
Драмы, Приключения148 мин18+

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Сюжет

Кровавый период Гражданской войны в США: американский конфедерат Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную Гору (штат Северная Каролина), где оставил свою возлюбленную Аду.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодная гора»

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