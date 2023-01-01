Биография

Энтони Мингелла – известный сценарист и режиссер кино родился в начале 1954 года в городке Райд, расположенном на английском острове Уайт. Обладатель престижной премии «Оскар» за уникальную режиссуру фильма «Английский пациент». Энтони появился на свет в семье с итальянским происхождением. В детские годы общительный мальчик подружился с киномехаником что позволило ему смотреть все киноленты совершенно бесплатно. Образование Энтони получил в университете г. Гулля. В 80-х годах работал на телевидении и писал постановки для театров. В 1984 году по мнению лондонской Ассоциации театральных критиков стал лучшим драматургом, а его пьеса «Сделано в Бангкоке» признана самой профессиональной театральной работой 1986 года. Женой Мингеллы стала хореограф Каролина Чоа. Единственный сын супругов Макс выбрал профессию актера. Первый фильм по сценарию Мингеллы был снят в 1978 году. Энтони не только писал сценарии к фильмам, но и снял несколько популярных кинолент в роли режиссера. Среди известных работ Мингеллы – фильмы «Верно, безумно, глубоко», «Игра», «Вторжение». В начале 2000-х Энтони успешно попробовал свои силы в роли продюсера, выпустив в прокат картины «Игра с огнем», «Чтец» и другие. В 2007 году на экраны вышел фильм «Искупление», в котором Энтони сыграл роль журналиста. Один из заключительных проектов режиссера – фильм «Нью-Йорк, я тебя люблю». После ухода из жизни Мингеллы он был посвящен его памяти.