Wink
Фильмы
Хоббит: Битва пяти воинств (расширенная версия)
Актёры и съёмочная группа фильма «Хоббит: Битва пяти воинств (расширенная версия)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоббит: Битва пяти воинств (расширенная версия)»

Режиссёры

Питер Джексон

Питер Джексон

Peter Jackson
Режиссёр

Актёры

Мартин Фриман

Мартин Фриман

Martin Freeman
АктёрBilbo
Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен

Ian McKellen
АктёрGandalf
Ричард Армитедж

Ричард Армитедж

Richard Armitage
АктёрThorin
Люк Эванс

Люк Эванс

Luke Evans
АктёрBard
Эванджелин Лилли

Эванджелин Лилли

Evangeline Lilly
АктрисаTauriel
Ли Пейс

Ли Пейс

Lee Pace
АктёрThranduil
Орландо Блум

Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрLegolas
Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрSmaug / Necromancer
Кен Стотт

Кен Стотт

Ken Stott
АктёрBalin
Эйдан Тёрнер

Эйдан Тёрнер

Aidan Turner
АктёрKili

Сценаристы

Фрэн Уолш

Фрэн Уолш

Fran Walsh
Сценарист
Филиппа Бойенс

Филиппа Бойенс

Philippa Boyens
Сценарист
Питер Джексон

Питер Джексон

Peter Jackson
Сценарист
Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro
Сценарист

Продюсеры

Питер Джексон

Питер Джексон

Peter Jackson
Продюсер
Фрэн Уолш

Фрэн Уолш

Fran Walsh
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Василий Бочкарев

Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Игорь Балалаев

Игорь Балалаев

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Марьяна Спивак

Марьяна Спивак

Актриса дубляжа

Художники

Бен Милсом

Бен Милсом

Ben Milsom
Художник
Ричард Тейлор

Ричард Тейлор

Richard Taylor
Художник
Саймон Брайт

Саймон Брайт

Simon Bright
Художник
Ра Винсент

Ра Винсент

Ra Vincent
Художник

Монтажёры

Джабез Олссен

Джабез Олссен

Jabez Olssen
Монтажёр

Операторы

Эндрю Лесни

Эндрю Лесни

Andrew Lesnie
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Говард Шор

Howard Shore
Композитор