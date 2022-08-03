Хоббит: Битва пяти воинств (расширенная версия)
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Хоббит: Битва пяти воинств (расширенная версия)

Хоббит: Битва пяти воинств (расширенная версия) (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.62014, The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Фэнтези, Боевик157 мин12+

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О фильме

Эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
157 мин / 02:37

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоббит: Битва пяти воинств (расширенная версия)»