Кейт и Лео (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.22001, Kate & Leopold
Фэнтези, Мелодрама113 мин18+
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О фильме
Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в будущее, а точнее — в современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая женщина — Кейт Маккей.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Лив
Шрайбер
- БМАктёр
Брекин
Мейер
- Актриса
Наташа
Лионн
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- ПУАктёр
Пэкстон
Уайтхед
- СГАктёр
Сполдинг
Грей
- ДСАктёр
Джош
Стэмберг
- МСАктёр
Мэттью
Суссман
- Сценарист
Джеймс
Мэнголд
- Сценарист
Стивен
Роджерс
- Продюсер
Кэти
Конрад
- МППродюсер
Мэрил
Постер
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДГХудожник
Джесс
Гончор
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- РККомпозитор
Рольф
Кент