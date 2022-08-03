Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в будущее, а точнее — в современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая женщина — Кейт Маккей.

