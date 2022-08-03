Кейт и Лео
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Кейт и Лео

Кейт и Лео (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.22001, Kate & Leopold
Фэнтези, Мелодрама113 мин18+

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О фильме

Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в будущее, а точнее — в современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая женщина — Кейт Маккей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кейт и Лео»