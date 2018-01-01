Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы строгого режима»

WinkФильмыКаникулы строгого режимаАктёры и съёмочная группа фильма «Каникулы строгого режима»
Режиссёры
Актёры
АктёрВиктор Сумароков по кличке Сумрак
Сергей Безруков
АктёрЕвгений Кольцов
Дмитрий Дюжев
АктрисаЛена Бичкина
Сабина Ахмедова
АктрисаТатьяна Павловна
Алёна Бабенко
АктёрНиколай Филиппович Вышкин
Владимир Меньшов
Актёросужденный Васильков
Кирилл Плетнёв
Актрисатетя Зина
Людмила Полякова
АктёрМилюков
Тимур Боканча
Актёрдежурный миллиционер
Андрей Кивинов
Актёрзаключенный