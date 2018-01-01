Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы строгого режима»

Режиссёры

Игорь Зайцев

Режиссёр

Актёры

Сергей Безруков

АктёрВиктор Сумароков по кличке Сумрак
Дмитрий Дюжев

АктёрЕвгений Кольцов
Сабина Ахмедова

АктрисаЛена Бичкина
Алёна Бабенко

АктрисаТатьяна Павловна
Владимир Меньшов

АктёрНиколай Филиппович Вышкин
Кирилл Плетнёв

Актёросужденный Васильков
Людмила Полякова

Актрисатетя Зина
Тимур Боканча

АктёрМилюков
Андрей Кивинов

Актёрдежурный миллиционер
Фёдор Крестовый

Актёрзаключенный

Сценаристы

Фёдор Крестовый

Сценарист
Андрей Кивинов

Сценарист

Продюсеры

Джаник Файзиев

Продюсер
Анатолий Максимов

Продюсер
Николай Попов

Продюсер
Леонид Петров

Продюсер

Художники

Сергей Смилга

Художник

Операторы

Антуан Вивас-Денисов

Оператор

Композиторы

Руслан Муратов

Композитор