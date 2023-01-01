Биография

Леонид Петров — продюсер многих художественных фильмов, вышедших на экраны в последние годы. Его имя встречается в блокбастерах, имеющих огромный кассовый успех. Леонид Петров начал свою активную творческую деятельность в 2005 году. Его первым проектом стал фильм «Дневной дозор» известного режиссера Тимура Бекмамбетова. В этой картине Петров работал вместе с такими продюсерами, как Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Алексей Кублицкий. В 2007 году Петров вновь работал с Бекмамбетовым над кинолентой «Ирония судьбы. Продолжение». В настоящий момент продюсер был задействован в 11 проектах и кинокартинах, среди которых особо можно отметить художественные фильмы Леонида Петрова «Вурдалаки», «Новая Земля», «Каникулы строгого режима», «Три товарища», «Олимпиус Инферно», «Московские сумерки» и «Духless». Над фильмом «Духless» Леонид работал вместе с Федором Бондарчуком. Петров продолжает активно участвовать в продюсерской деятельности и занимается не только продюсированием кинокартин, но также организацией кинопроизводства. Большая часть проектов, над которой работал Леонид Петров, завоевала огромную популярность среди российских зрителей.