Искусственный интеллект
Wink
Фильмы
Искусственный интеллект
8.02020, Superintelligence
Фантастика, Боевик101 мин18+

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Искусственный интеллект (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусственный интеллект»