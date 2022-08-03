8.02020, Superintelligence
Фантастика, Боевик101 мин18+
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Искусственный интеллект (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Бен
Фэлкоун
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- Актёр
Бен
Фэлкоун
- МБАктёр
Майкл
Бич
- РТАктриса
Рэйчел
Тикотин
- ДСАктриса
Джессика
Ст. Клэр
- КСАктёр
Каран
Сони
- СМСценарист
Стив
Мэллори
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Роб
Кауэн
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- МПХудожница
Мисси
Паркер
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер