Биография

Бен Фэлкоун – это актер, режиссер, сценарист и продюсер из США. Он родился 25 августа 1973 года в городе Крбондейл, штат Иллинойс. О ранней жизни актера мало что известно, кроме города в котором он родился. Дебютной работой в кино для Бена стал документальный мюзикл «Downtown Darlings» 1998 года, где он выступал режиссером. Через три года Бен вернулся в кино как актер и снялся в комедийном сериале 2001 года «Как сказал Джим». Роли Бен Фелкоун выбирает в основном в комедиях и мелодрамах. В 2004 году режиссер женился на комедийной актрисе Меллисе Маккарти. После этого он стал достаточно часто появляться в фильмах с ее участием. Так в 2011 году он сыграл фильме «Подружки невесты», в 2013 году в «Поймай толстуху, если сможешь» и в «Копы в юбках» в том же году. В 2012 году Бен Фелкоун сыграл в комедийной драме режиссера Кирка Джонса «Чего ждать, когда ждешь ребенка». Там он исполнил роль мужа героини Элизабет Бэнкс. В этом фильме Бен делили сцену еще с Дженнифер Лопес и Мэттью Моррисон. Как режиссер и продюсер Бен тоже очень многое сделал за свою карьеру. Фильмы Бена Фелкоуна хвалят и критики, и зрители. В его картинах сыграло множество знаменитых актеров: Кристен Белл, Питер Динклэйдж, Джейсон Стэйтем.