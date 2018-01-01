Wink
Искусственный интеллект
Актёры и съёмочная группа фильма «Искусственный интеллект»

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусственный интеллект»

Режиссёры

Бен Фэлкоун

Ben Falcone
Режиссёр

Актёры

Мелисса Маккарти

Melissa McCarthy
АктрисаCarol
Джеймс Корден

James Corden
АктёрVoice of Superintelligence / James Corden
Бобби Каннавале

Bobby Cannavale
АктёрGeorge
Брайан Тайри Генри

Brian Tyree Henry
АктёрDennis
Сэм Ричардсон

Sam Richardson
АктёрAgent John Donahue
Бен Фэлкоун

Ben Falcone
АктёрAgent Charles Kuiper
Майкл Бич

Michael Beach
АктёрGeneral Saul Gomez
Рэйчел Тикотин

Rachel Ticotin
АктрисаDirector Tyson
Джессика Ст. Клэр

Jessica St. Clair
АктрисаLeslie
Каран Сони

Karan Soni
АктёрAhmed

Сценаристы

Стив Мэллори

Steve Mallory
Сценарист

Продюсеры

Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер
Роб Кауэн

Rob Cowan
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа

Художники

Мисси Паркер

Missy Parker
Художница

Композиторы

Фил Эйслер

Fil Eisler
Композитор