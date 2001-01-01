Игры разума
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Игры разума

Игры разума (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.32001, A Beautiful Mind
Драмы, Мелодрамы129 мин12+

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Сюжет

От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений, он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игры разума»

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