Игры разума (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.32001, A Beautiful Mind
Драмы, Мелодрамы129 мин12+
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Сюжет
От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений, он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность.
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Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Адам
Голдберг
- Актёр
Джош
Лукас
- ЭРАктёр
Энтони
Рэпп
- Актёр
Джейсон
Грей-Стенфорд
- ДХАктёр
�Джадд
Хёрш
- Сценарист
Акива
Голдсман
- СНСценарист
Сильвия
Насар
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- ТХПродюсер
Тодд
Халлоуэлл
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РРХудожница
Рита
Райек
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер