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Иерей-сан. Исповедь самурая HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Иерей-сан. Исповедь самурая HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Иерей-сан. Исповедь самурая HD»

Режиссёры

Егор Баранов

Егор Баранов

Режиссёр

Актёры

Кэри-Хироюки Тагава

Кэри-Хироюки Тагава

Cary-Hiroyuki Tagawa
Актёротец Николай (Такуро Накамура)
Пётр Фёдоров

Пётр Фёдоров

АктёрЕрёмин
Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

АктёрНелюбин
Игорь Жижикин

Игорь Жижикин

АктёрЯхонтов
Пётр Мамонов

Пётр Мамонов

АктёрШатун
Дарья Екамасова

Дарья Екамасова

АктрисаЕрёмина
Любовь Толкалина

Любовь Толкалина

АктрисаЯхонтова
Людмила Чурсина

Людмила Чурсина

АктрисаБородина
Надежда Маркина

Надежда Маркина

АктрисаМакарова
Алина Бабак

Алина Бабак

АктрисаКатя

Сценаристы

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

Сценарист
Роман Владыкин

Роман Владыкин

Сценарист

Продюсеры

Любовь Калинская

Любовь Калинская

Продюсер
Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

Продюсер
Грант Палагаев

Грант Палагаев

Продюсер
Ольга Герман

Ольга Герман

Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Медведев

Вадим Медведев

Актёр дубляжа

Художники

Николай Руснак

Николай Руснак

Художник

Монтажёры

Ольга Прошкина

Ольга Прошкина

Монтажёр

Операторы

Юрий Коробейников

Юрий Коробейников

Оператор

Композиторы

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков

Композитор
Райан Оттер

Райан Оттер

Композитор