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Иерей-сан. Исповедь самурая HD

Иерей-сан. Исповедь самурая HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Иерей-сан. Исповедь самурая HD
Боевики97 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Такуро Накамура, в крещении отец Николай — священник японской православной церкви, в прошлом профессиональный спортсмен. Однажды он не смог пройти мимо насилия и защитил обычную девушку, вступив в схватку с опасными людьми

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иерей-сан. Исповедь самурая HD»

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