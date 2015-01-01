Иерей-сан. Исповедь самурая HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Такуро Накамура, в крещении отец Николай — священник японской православной церкви, в прошлом профессиональный спортсмен. Однажды он не смог пройти мимо насилия и защитил обычную девушку, вступив в схватку с опасными людьми



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