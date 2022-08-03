Идентификация
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Идентификация

Идентификация (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.22003, Identity
Триллер, Детектив86 мин18+

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О фильме

Бушует жуткий ливень. В поисках укрытия десять путешественников вынуждены остановиться на ночь в старом придорожном мотеле. Однако вскоре они с ужасом обнаруживают, что это место становится не спасительным укрытием, а смертельной мышеловкой.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идентификация»