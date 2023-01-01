Биография

Уильям Ли Скотт — актер театра и кино, музыкант. Родился 6 июля 1973 года. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесли роли в таких культовых кинокартинах, как «Угнать за 60 секунд», «Перл-Харбор», «Эффект бабочки», и другие. Первым фильмом Уильяма Ли Скотта стала многосерийная мелодрама «Скорая помощь». В 1997 году актер снялся в полнометражной драме «Гаттака». Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты Итан Хоук, Джуд Лоу, Ума Турман. Спустя два года актер появился на экране в байопике «Октябрьское небо». Небольшая роль Уильяму Ли Скотту досталась в криминальном боевике «Угнать за 60 секунд». Актер также снимался в рейтинговом сериале «C.S.I. Место преступления». В 2001 году на экраны вышла историческая кинокартина «Перл-Харбор» с участием актера. Главные роли в военной драме исполнила Бен Аффлек, Джош Хартнетт, Кэйт Бекинсейл. Картина получила несколько престижных номинаций. В 2003 году актер снялся в культовом фильме «Эффект бабочки» в роли друга главного героя, которого исполнил Эштон Кутчер. В том же году на экраны вышел триллер «Идентификация» с участием Уильяма Ли Скотта. Актер также снялся в рейтинговом детективном сериале «Мыслить как преступник».