Годзилла
Wink
Фильмы
Годзилла

Годзилла (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Godzilla
Фантастика, Триллер118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эпическое приключение, фильм Гарета Эдвардса «Годзилла», переносит в охваченный апокалипсисом, оказавшийся на грани уничтожения мир, где мы вновь сталкиваемся с самым известным монстром на планете.

Страна
США, Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Годзилла»