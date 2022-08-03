Годзилла (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.22014, Godzilla
Фантастика, Триллер118 мин18+
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О фильме
Эпическое приключение, фильм Гарета Эдвардса «Годзилла», переносит в охваченный апокалипсисом, оказавшийся на грани уничтожения мир, где мы вновь сталкиваемся с самым известным монстром на планете.
СтранаСША, Япония
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГЭРежиссёр
Гарет
Эдвардс
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- КБАктёр
Карсон
Болд
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- Актриса
Жюльет
Бинош
- ВРАктёр
Виктор
Расук
- ИХСценарист
Исиро
Хонда
- МБСценарист
Макс
Боренштейн
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- Продюсер
Мэри
Пэрент
- ТТПродюсер
Томас
Тулл
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- КФХудожник
Керстен
Фрэнсон
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- АДКомпозитор
Александр
Деспла