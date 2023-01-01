WinkДетямГарри Поттер и Орден ФениксаАктёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Режиссёры
Актёры
АктёрHarry Potter
Дэниэл РэдклиффDaniel Radcliffe
АктёрRon Weasley
Руперт ГринтRupert Grint
АктрисаHermione Granger
Эмма УотсонEmma Watson
АктёрSirius Black
Гари ОлдманGary Oldman
АктёрLord Voldemort
Рэйф ФайнсRalph Fiennes
АктёрAlbus Dumbledore
Майкл ГэмбонMichael Gambon
АктёрDraco Malfoy
Том ФелтонTom Felton
АктрисаDolores Umbridge
Имелда СтонтонImelda Staunton
АктрисаLuna Lovegood
Эванна ЛинчEvanna Lynch
АктёрSeverus Snape