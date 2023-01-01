Wink
Детям
Гарри Поттер и Орден Феникса
Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Режиссёры

Дэвид Йейтс

David Yates
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Рэдклифф

Daniel Radcliffe
АктёрHarry Potter
Руперт Гринт

Rupert Grint
АктёрRon Weasley
Эмма Уотсон

Emma Watson
АктрисаHermione Granger
Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрSirius Black
Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрLord Voldemort
Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрAlbus Dumbledore
Том Фелтон

Tom Felton
АктёрDraco Malfoy
Имелда Стонтон

Imelda Staunton
АктрисаDolores Umbridge
Эванна Линч

Evanna Lynch
АктрисаLuna Lovegood
Алан Рикман

Alan Rickman
АктёрSeverus Snape

Сценаристы

Майкл Голденберг

Michael Goldenberg
Сценарист
Дж.К. Роулинг

J.K. Rowling
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Баррон

David Barron
Продюсер
Дэвид Хейман

David Heyman
Продюсер
Тим Льюис

Tim Lewis
Продюсер
Лорни Орлинз

Lorne Orleans
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Борис Токарев

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Аластер Баллок

Alastair Bullock
Художник
Нил Ламонт

Neil Lamont
Художник
Тино Шедлер

Tino Schaedler
Художник
Гари Томкинс

Gary Tomkins
Художник
Александра Уолкер

Alexandra Walker
Художница
Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Стефени МакМиллан

Stephenie McMillan
Художница

Операторы

Славомир Идзяк

Slawomir Idziak
Оператор

Композиторы

Николас Хупер

Nicholas Hooper
Композитор