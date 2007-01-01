Гарри Поттер и Орден Феникса (фильм, 2007) смотреть онлайн

Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Фэнтези, Семейный132 мин12+

О фильме

«Гарри Поттер и Орден Феникса» — напряженная глава саги, повествующая о пятом годе обучения Гарри в Хогвартсе. Юный волшебник борется с несправедливостью и растущим недоверием.

Гарри Поттер, спасая себя и кузена Дадли от дементоров с помощью своих боевых навыков, оказывается под угрозой исключения из Хогвартса за использование магии перед маглом. В Хогвартсе новый профессор Долорес Амбридж, назначенная Министерством, вводит репрессивный режим и бесполезные уроки защиты. Гарри, Рон и Гермиона создают тайный Отряд Дамблдора, обучая студентов боевой магии. Видения Гарри, связанные с Волан-де-Мортом, приводят к опасной вылазке в Министерство, где разворачивается трагическая битва.

Фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» — история о мужестве и единстве перед лицом лжи и обмана. Эмоциональная глубина, магические сражения и дух бунтарства делают фильм ярким звеном саги и вызывают желание посмотреть остальные части франшизы залпом.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»