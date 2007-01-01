Этот фильм пока недоступен
Гарри Поттер и Орден Феникса (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
«Гарри Поттер и Орден Феникса» — напряженная глава саги, повествующая о пятом годе обучения Гарри в Хогвартсе. Юный волшебник борется с несправедливостью и растущим недоверием.
Гарри Поттер, спасая себя и кузена Дадли от дементоров с помощью своих боевых навыков, оказывается под угрозой исключения из Хогвартса за использование магии перед маглом. В Хогвартсе новый профессор Долорес Амбридж, назначенная Министерством, вводит репрессивный режим и бесполезные уроки защиты. Гарри, Рон и Гермиона создают тайный Отряд Дамблдора, обучая студентов боевой магии. Видения Гарри, связанные с Волан-де-Мортом, приводят к опасной вылазке в Министерство, где разворачивается трагическая битва.
Фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» — история о мужестве и единстве перед лицом лжи и обмана. Эмоциональная глубина, магические сражения и дух бунтарства делают фильм ярким звеном саги и вызывают желание посмотреть остальные части франшизы залпом.
Гарри Поттер и Орден Феникса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Йейтс
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Том
Фелтон
- Актриса
Имелда
Стонтон
- ЭЛАктриса
Эванна
Линч
- Актёр
Алан
Рикман
- МГСценарист
Майкл
Голденберг
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Тим
Льюис
- ЛОПродюсер
Лорни
Орлинз
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ТШХудожник
Тино
Шедлер
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- АУХудожница
Александра
Уолкер
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- НХКомпозитор
Николас
Хупер