Гарри Поттер и Орден Феникса (фильм, 2007) смотреть онлайн

«Гарри Поттер и Орден Феникса» — напряженная глава саги, повествующая о пятом годе обучения Гарри в Хогвартсе. Юный волшебник борется с несправедливостью и растущим недоверием.



Гарри Поттер, спасая себя и кузена Дадли от дементоров с помощью своих боевых навыков, оказывается под угрозой исключения из Хогвартса за использование магии перед маглом. В Хогвартсе новый профессор Долорес Амбридж, назначенная Министерством, вводит репрессивный режим и бесполезные уроки защиты. Гарри, Рон и Гермиона создают тайный Отряд Дамблдора, обучая студентов боевой магии. Видения Гарри, связанные с Волан-де-Мортом, приводят к опасной вылазке в Министерство, где разворачивается трагическая битва.



Фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» — история о мужестве и единстве перед лицом лжи и обмана. Эмоциональная глубина, магические сражения и дух бунтарства делают фильм ярким звеном саги и вызывают желание посмотреть остальные части франшизы залпом.



