Фортуна Вегаса (фильм, 2011) смотреть онлайн

Девушка в 24 года переехала в Лас-Вегас, где нашла работу у добродушного Динка Хаймовица, содержащего нелегальную букмекерскую контору. Миляга Динк получил хорошее образование, но отличился в родном Нью-Йорке махинациями на ставках, из-за чего и сбежал в игорную столицу США. Игорным бизнесом Хаймовиц продолжал заниматься при помощи своего напарника букмекера Бернарда Роуза, который живет на Лонг-Айленде. Будучи математическими гениями, эти двое сколотили себе состояние на ставках и наивных клиентах, тогда как сама Бет научилась от них многим трюкам.

