Фортуна Вегаса
Wink
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Фортуна Вегаса
7.92011, Lay the Favorite
Комедия, Драма89 мин18+

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Фортуна Вегаса (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Девушка в 24 года переехала в Лас-Вегас, где нашла работу у добродушного Динка Хаймовица, содержащего нелегальную букмекерскую контору. Миляга Динк получил хорошее образование, но отличился в родном Нью-Йорке махинациями на ставках, из-за чего и сбежал в игорную столицу США. Игорным бизнесом Хаймовиц продолжал заниматься при помощи своего напарника букмекера Бернарда Роуза, который живет на Лонг-Айленде. Будучи математическими гениями, эти двое сколотили себе состояние на ставках и наивных клиентах, тогда как сама Бет научилась от них многим трюкам.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фортуна Вегаса»