Биография

Уэйн Пер — актер, продюсер, режиссер, монтажер. Родился 23 марта 1965 года. Фильмография насчитывает более 120 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Тринадцать друзей Оушена», «Трамбо», «Игра на понижение», «В поисках галактики», «Свободный штат Джонса» и другие. Уэйн Пер получил образование в Университете Луизианы. Обнаружил в себе актерский талант еще в студенчестве, когда решил записаться на курсы ораторского искусства. Первым фильмом Уэйна Пера стал многосерийный детектив «Она написала убийство». Начинающий актер исполнил эпизодическую роль, затем снялся еще в нескольких сериалах. Среди наиболее рейтинговых — «Северная сторона», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Скорая помощь», «Друзья», «Звездный путь: Вояджер», «Третья планета от Солнца», «Профайлер», «Практика», «Шпионские игры». В 1999 году на экраны вышел полнометражный фильм с участием актера «Пираты Силиконовой Долины». В нулевых актер участвовал в съемках популярных сериалов «Части тела», «4исла». В 2007 году Уэйн Пер исполнил небольшую роль в фильме «Тринадцать друзей Оушена». В 2015 году на экраны вышли две полнометражные кинокартины с участием актера «Трамбо» и «Игра на понижение».