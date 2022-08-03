Финансовый монстр (фильм, 2016) смотреть онлайн

Ли Гейтс - известный телеведущий, чьи финансовые советы сделали его гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники. Сколько же стоит человеческая жизнь?

