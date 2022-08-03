Финансовый монстр
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Финансовый монстр (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.72016, Money Monster
Триллер, Боевик95 мин18+

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О фильме

Ли Гейтс - известный телеведущий, чьи финансовые советы сделали его гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники. Сколько же стоит человеческая жизнь?

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Финансовый монстр»