Финансовый монстр (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Money Monster
Триллер, Боевик95 мин18+
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О фильме
Ли Гейтс - известный телеведущий, чьи финансовые советы сделали его гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники. Сколько же стоит человеческая жизнь?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джоди
Фостер
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Катрина
Балф
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- ЛВАктёр
Ленни
Венито
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- ДБАктёр
Деннис
Буцикарис
- ДЛСценарист
Джеми
Линден
- АДСценарист
Алан
Ди Фиоре
- ДКСценарист
Джим
Кауф
- Продюсер
Джордж
Клуни
- Продюсер
Грант
Хеслов
- ТКПродюсер
Тим
Крэйн
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- МШМонтажёр
Мэтт
Шесс
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис