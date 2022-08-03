Злой гений Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, чтобы собрать в Париже всех магов, готовых завоевывать мир вместе с ним, а заодно — найти Криденса и убедить его уничтожить Дамблдора. Остановить злодея Альбус поручает своему ученику Ньюту Саламандеру, и тот зовет старых друзей на подмогу.

