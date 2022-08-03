Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Фэнтези, Приключения128 мин18+

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О фильме

Злой гений Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, чтобы собрать в Париже всех магов, готовых завоевывать мир вместе с ним, а заодно — найти Криденса и убедить его уничтожить Дамблдора. Остановить злодея Альбус поручает своему ученику Ньюту Саламандеру, и тот зовет старых друзей на подмогу.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»