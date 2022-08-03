Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Фэнтези, Семейный128 мин18+
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О фильме
Злой гений Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, чтобы собрать в Париже всех магов, готовых завоевывать мир вместе с ним, а заодно — найти Криденса и убедить его уничтожить Дамблдора. Остановить злодея Альбус поручает своему ученику Ньюту Саламандеру, и тот зовет старых друзей на подмогу.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Йейтс
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актриса
Элисон
Судол
- Актёр
Дэн
Фоглер
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Эзра
Миллер
- Актриса
Зои
Кравиц
- КТАктёр
Каллум
Тернер
- Актриса
Клаудия
Ким
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ДКПродюсер
Дэнни
Коэн
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Стивен
Кловз
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МФХудожник
Мартин
Фоли
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- СЛХудожник
Сэмюэл
Лик
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ФРОператор
Филипп
Русло
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард