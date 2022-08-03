Факультет (фильм, 1998) смотреть онлайн

Студенты колледжа узнают, что их преподаватели — инопланетные захватчики. Культовый хоррор Роберта Родригеса с Элайджей Вудом в главной роли.



Действие картины разворачивается в колледже Хэррингтон, когда фотограф Кейси Коннор обнаруживает на футбольном поле личинку неизвестного существа. Профессор биологии Эдвард Ферлонг начинает изучать загадочный объект, но тот неожиданно просыпается и кусает его. Вскоре после этого студенты обнаруживают в чулане труп престарелой учительницы мисс Бруммель. Они говорят об этом взрослым, но те не реагируют на случившееся. Тогда подростки решают самостоятельно провести расследование и выясняют, что их преподаватели вместе с директором — пришельцы с другой планеты. Теперь перед кучкой студентов стоит непосильная задача — выжить и спасти все человечество от вторжения.



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