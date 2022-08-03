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Факультет (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.81998, The Faculty
Ужасы, Фантастика100 мин18+

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О фильме

Студенты колледжа узнают, что их преподаватели — инопланетные захватчики. Культовый хоррор Роберта Родригеса с Элайджей Вудом в главной роли.

Действие картины разворачивается в колледже Хэррингтон, когда фотограф Кейси Коннор обнаруживает на футбольном поле личинку неизвестного существа. Профессор биологии Эдвард Ферлонг начинает изучать загадочный объект, но тот неожиданно просыпается и кусает его. Вскоре после этого студенты обнаруживают в чулане труп престарелой учительницы мисс Бруммель. Они говорят об этом взрослым, но те не реагируют на случившееся. Тогда подростки решают самостоятельно провести расследование и выясняют, что их преподаватели вместе с директором — пришельцы с другой планеты. Теперь перед кучкой студентов стоит непосильная задача — выжить и спасти все человечество от вторжения.

Смогут ли однокурсники дать отпор инопланетянам, узнаете в фантастическом триллере «Факультет». Фильм 1998 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
США, Мексика
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Факультет»