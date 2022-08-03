Факультет (фильм, 1998) смотреть онлайн
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О фильме
Студенты колледжа узнают, что их преподаватели — инопланетные захватчики. Культовый хоррор Роберта Родригеса с Элайджей Вудом в главной роли.
Действие картины разворачивается в колледже Хэррингтон, когда фотограф Кейси Коннор обнаруживает на футбольном поле личинку неизвестного существа. Профессор биологии Эдвард Ферлонг начинает изучать загадочный объект, но тот неожиданно просыпается и кусает его. Вскоре после этого студенты обнаруживают в чулане труп престарелой учительницы мисс Бруммель. Они говорят об этом взрослым, но те не реагируют на случившееся. Тогда подростки решают самостоятельно провести расследование и выясняют, что их преподаватели вместе с директором — пришельцы с другой планеты. Теперь перед кучкой студентов стоит непосильная задача — выжить и спасти все человечество от вторжения.
Смогут ли однокурсники дать отпор инопланетянам, узнаете в фантастическом триллере «Факультет». Фильм 1998 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- Актриса
Лора
Харрис
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актриса
Пайпер
Лори
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- ДУСценарист
Дэвид
Уэктер
- БКСценарист
Брюс
Киммел
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- Продюсер
Роберт
Родригес
- БСПродюсер
Билл
Скотт
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- МТХудожник
Майкл
Т. Бойд
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами