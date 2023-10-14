Биография

Пайпер Лори — американская актриса кино, телевидения и театра. Обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми». Родилась в Детройте 22 января 1932 года. Настоящее имя артистки — Розетта Джекобс. Девочка росла застенчивой, поэтому родители водили ее на уроки ораторского искусства, что впоследствии привело к контракту с Universal Studios. Карьера Пайпер Лори началась в 1950 году с кинокартины «Луиза». Ее также можно увидеть в таких проектах, как «Театр 90», «Пока не плывут», «Обнаженный город», «Бильярдист», «Кэрри», «Тим», «Бункер», «Сент-Элсвер», «Поющие в терновнике», «Она написала убийство», «Иди ко свету», «Твин Пикс», «Скорая помощь», «Факультет», «Детектив Раш», «Фотографии». Всего в фильмографии актрисы — 117 работ.